Пентагон опублікував результати розслідування про удар безпілотника в Кабулі

Інспектор Пентагону, генерал-лейтенант ВПС США самі Саїд заявив, що авіаудар був помилкою, яка не порушила жодних законів.

За його словами, американські військові, які здійснили удар з безпілотника, щиро вважали, що їх метою був об'єкт, який представляв "неминучу загрозу" з боку "ІД".

Розвідка повідомила про автомобіль Toyota Corolla, в якому знаходилася вибухівка. В результаті військові помилилися автомобілем. Крім того, вони не знали, що в цьому районі були діти.

"Особи, які брали участь в ударі, опитані в ході цього розслідування, щиро вірили в той час, що вони націлені на неминучу загрозу силам США", - сказав він.

"Повний звіт не може бути опублікований, оскільки методи, джерела, тактика, прийоми та процедури, використовувані при нанесенні таких ударів, засекречені", - йдеться в повідомленні.