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Пентагон обвинил ИГИЛ в организации взрывов в Кабуле

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Вашингтон, Четверг 26 августа 2021 22:53
Пентагон обвинил ИГИЛ в организации взрывов в Кабуле Фото: глава центрального командования ВС США Кеннет Маккензи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Боевики террористической организации ИГИЛ ответственны за взрывы в Кабуле. В Пентагоне не исключают новых атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи.

Он подчеркнул, что Пентагон ожидает, что ИГИЛ совершит новые атаки в Афганистане, и при этом войска США обладают достаточным вооружением, чтобы отразить их.

"Мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми к ним, включая контакты с талибами, которые фактически обеспечивают внешний кордон безопасности вокруг аэропорта", - подчеркнул Маккензи.

Напомним, в результате теракта возле аэропорта Кабула погибли 12 американских военных - 11 морских пехотинцев и один медик. Ранения получили 15 военнослужащих США.

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