Пентагон обвинил ИГИЛ в организации взрывов в Кабуле

Боевики террористической организации ИГИЛ ответственны за взрывы в Кабуле. В Пентагоне не исключают новых атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи .

Он подчеркнул, что Пентагон ожидает, что ИГИЛ совершит новые атаки в Афганистане, и при этом войска США обладают достаточным вооружением, чтобы отразить их.

"Мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми к ним, включая контакты с талибами, которые фактически обеспечивают внешний кордон безопасности вокруг аэропорта", - подчеркнул Маккензи.