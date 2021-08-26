Пентагон обвинил ИГИЛ в организации взрывов в Кабуле
Фото: глава центрального командования ВС США Кеннет Маккензи (Getty Images)
Боевики террористической организации ИГИЛ ответственны за взрывы в Кабуле. В Пентагоне не исключают новых атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи.
Он подчеркнул, что Пентагон ожидает, что ИГИЛ совершит новые атаки в Афганистане, и при этом войска США обладают достаточным вооружением, чтобы отразить их.
"Мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми к ним, включая контакты с талибами, которые фактически обеспечивают внешний кордон безопасности вокруг аэропорта", - подчеркнул Маккензи.
Напомним, в результате теракта возле аэропорта Кабула погибли 12 американских военных - 11 морских пехотинцев и один медик. Ранения получили 15 военнослужащих США.