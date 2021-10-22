Пентагон неудачно провел новые испытания гиперзвукового оружия, - Reuters
Пентагон неудачно провел новые испытания гиперзвукового оружия. Ракета-носитель с оружием вышла из строя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам двух человек, тестирование было предназначено для проверки аспектов одного из разработанных Пентагоном гиперзвуковых летательных аппаратов. Эти аппараты запускаются с ракеты в верхних слоях атмосферы, а затем достигают цели со скоростью, которая более чем в пять раз превышает скорость звука, или около 6200 км в час.
Днем ранее в рамках отдельной серии испытаний ВМС и армия США протестовали прототипы компонентов гиперзвукового оружия. Это испытание успешно "продемонстрировало передовые гиперзвуковые технологии, возможности и прототипы систем в реальных условиях эксплуатации".
Ранее мы писали, что США провели успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия.