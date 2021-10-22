ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Пентагон неудачно провел новые испытания гиперзвукового оружия, - Reuters

Новина українською →
Пятница 22 октября 2021 01:30
Пентагон неудачно провел новые испытания гиперзвукового оружия, - Reuters Фото: Пентагон неудачно провел новые испытания гиперзвукового оружия (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Пентагон неудачно провел новые испытания гиперзвукового оружия. Ракета-носитель с оружием вышла из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам двух человек, тестирование было предназначено для проверки аспектов одного из разработанных Пентагоном гиперзвуковых летательных аппаратов. Эти аппараты запускаются с ракеты в верхних слоях атмосферы, а затем достигают цели со скоростью, которая более чем в пять раз превышает скорость звука, или около 6200 км в час.

Днем ​​ранее в рамках отдельной серии испытаний ВМС и армия США протестовали прототипы компонентов гиперзвукового оружия. Это испытание успешно "продемонстрировало передовые гиперзвуковые технологии, возможности и прототипы систем в реальных условиях эксплуатации".

Ранее мы писали, что США провели успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон
NEWS
Путин придумал новый аргумент против транзита через Украину: "не экологично"
Путин придумал новый аргумент против транзита через Украину: "не экологично"
DAILY
Вакцинируйся или плати. Что происходит на вокзалах Киева после начала локдауна
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Вакцинируйся или плати. Что происходит на вокзалах Киева после начала локдауна