Пентагон невдало провів нові випробування гіперзвукової зброї, - Reuters
Пентагон невдало провів нові випробування гіперзвукової зброї. Ракета-носій зі зброєю вийшла з ладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами двох людей, тестування було призначене для перевірки аспектів одного з розроблених Пентагоном гіперзвукових літальних апаратів. Ці апарати запускаються з ракети у верхніх шарах атмосфери, а потім досягають мети зі швидкістю, яка більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку, або близько 6200 км на годину.
Днем раніше в рамках окремої серії випробувань ВМС і армія США протестували прототипи компонентів гіперзвукової зброї. Це випробування успішно "продемонструвало передові гіперзвукові технології, можливості і прототипи систем в реальних умовах експлуатації".
Раніше ми писали, що США провели успішні випробування компонентів гіперзвукової зброї.