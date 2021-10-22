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Пентагон невдало провів нові випробування гіперзвукової зброї, - Reuters

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П'ятниця 22 жовтня 2021 01:30
Пентагон невдало провів нові випробування гіперзвукової зброї, - Reuters Фото: Пентагон невдало провів нові випробування гіперзвукової зброї (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Пентагон невдало провів нові випробування гіперзвукової зброї. Ракета-носій зі зброєю вийшла з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами двох людей, тестування було призначене для перевірки аспектів одного з розроблених Пентагоном гіперзвукових літальних апаратів. Ці апарати запускаються з ракети у верхніх шарах атмосфери, а потім досягають мети зі швидкістю, яка більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку, або близько 6200 км на годину.

Днем раніше в рамках окремої серії випробувань ВМС і армія США протестували прототипи компонентів гіперзвукової зброї. Це випробування успішно "продемонструвало передові гіперзвукові технології, можливості і прототипи систем в реальних умовах експлуатації".

Раніше ми писали, що США провели успішні випробування компонентів гіперзвукової зброї.

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