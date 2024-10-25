Пентагон назвав відправку військ КНДР на війну проти України "відчаєм" Росії

Участь військ КНДР у війні проти України підкреслює відчай Росії. Це вплине на союзників в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю речника Пентагону Сабріну Сінгх під час брифінгу.
Вона повторила, що США відомо про відправку близько 3 тисячі солдатів КНДР до Росії, але Пентагон не знає, що вони там роблять.
Як заявила речниця Міноборони США, якщо солдати Північної Кореї вступлять у бій, це свідчитиме про те, що російський диктатор Володимир Путін не досяг своїх стратегічних цілей на полі бою.
За її словами, якщо війська КНДР доєднаються до війни проти України, це дестабілізує Індо-Тихоокеанський регіон.
"І, звісно, це вплине на наших союзників, чи то в Європі, чи в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема на Республіку Корея... якщо це так, що солдати КНДР вступають у бій, вони будуть співучасниками війни з Росією. І це дуже серйозне питання. Це також підкреслює відчай Росії", - сказала Сінгх.
Водночас у Пентагоні відмовились коментувати, чи вдадуться США до прямих військових дій, якщо війська КНДР вступлять у війну в Україні.
"Я не можу йти шляхом гіпотез, тому що наразі, що саме війська КНДР роблять у Росії, ще слід з’ясувати", - додала речниця.
Офіційно відомо, що Північна Корея відправила війська на територію Росії. Вони проходили навчання на чотирьох полігонах. Інформація про кількість солдатів різниця. США та Південна Корея кажуть про 3 тисячі військ, але, за даними Сеула, до кінця року це може бути 12 тисяч.
Українська розвідка зазначає, що КНДР відправила в РФ близько 11 тисяч військових. За словами президента Володимира Зеленського, Північна Корея може готувати дві бригади військ для війни в Україні. У кожній, ймовірно, буде по 6 тисяч солдатів.
Також Зеленський заявив, що перші північнокорейські солдати прибудуть до зони боїв вже 27-28 жовтня.
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