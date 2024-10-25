Пентагон назвав відправку військ КНДР на війну проти України "відчаєм" Росії

Вона повторила, що США відомо про відправку близько 3 тисячі солдатів КНДР до Росії, але Пентагон не знає, що вони там роблять.

Як заявила речниця Міноборони США, якщо солдати Північної Кореї вступлять у бій, це свідчитиме про те, що російський диктатор Володимир Путін не досяг своїх стратегічних цілей на полі бою.

За її словами, якщо війська КНДР доєднаються до війни проти України, це дестабілізує Індо-Тихоокеанський регіон.

"І, звісно, ​​це вплине на наших союзників, чи то в Європі, чи в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема на Республіку Корея... якщо це так, що солдати КНДР вступають у бій, вони будуть співучасниками війни з Росією. І це дуже серйозне питання. Це також підкреслює відчай Росії", - сказала Сінгх.

Водночас у Пентагоні відмовились коментувати, чи вдадуться США до прямих військових дій, якщо війська КНДР вступлять у війну в Україні.

"Я не можу йти шляхом гіпотез, тому що наразі, що саме війська КНДР роблять у Росії, ще слід з’ясувати", - додала речниця.