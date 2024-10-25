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Пентагон назвал отправку войск КНДР на войну против Украины "отчаянием" России

Фото: Сабрина Сингх (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Участие войск КНДР в войне против Украины подчеркивает отчаяние России. Это повлияет на союзников в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя спикера Пентагона Сабрину Сингх во время брифинга.

Она повторила, что США известно об отправке около 3 тысяч солдат КНДР в Россию, но Пентагон не знает, что они там делают.

Как заявила спикер Минобороны США, если солдаты Северной Кореи вступят в бой, это будет свидетельствовать о том, что российский диктатор Владимир Путин не достиг своих стратегических целей на поле боя.

По ее словам, если войска КНДР присоединятся к войне против Украины, это дестабилизирует Индо-Тихоокеанский регион.

"И, конечно, это повлияет на наших союзников, будь то в Европе или в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности на Республику Корея... если это так, что солдаты КНДР вступают в бой, они будут соучастниками войны с Россией. И это очень серьезный вопрос. Это также подчеркивает отчаяние России", - сказала Сингх.

В то же время в Пентагоне отказались комментировать, прибегнут ли США к прямым военным действиям, если войска КНДР вступят в войну в Украине.

"Я не могу идти по пути гипотез, потому что сейчас, что именно войска КНДР делают в России, еще предстоит выяснить", - добавила спикер.

 

Войска КНДР отправят на фронт

Официально известно, что Северная Корея направила войска на территорию России. Они проходили обучение на четырех полигонах. Информация о количестве солдат отличается. США и Южная Корея говорят о 3 тысячах войск, но, по данным Сеула, к концу года это может быть 12 тысяч.

Украинская разведка отмечает, что КНДР отправила в РФ около 11 тысяч военных. По словам президента Владимира Зеленского, Северная Корея может готовить две бригады войск для войны в Украине. В каждой, вероятно, будет по 6 тысяч солдат.

Также Зеленский заявил, что первые северокорейские солдаты прибудут в зону боев уже 27-28 октября.

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