Пентагон назвал отправку войск КНДР на войну против Украины "отчаянием" России

Она повторила, что США известно об отправке около 3 тысяч солдат КНДР в Россию, но Пентагон не знает, что они там делают.

Как заявила спикер Минобороны США, если солдаты Северной Кореи вступят в бой, это будет свидетельствовать о том, что российский диктатор Владимир Путин не достиг своих стратегических целей на поле боя.

По ее словам, если войска КНДР присоединятся к войне против Украины, это дестабилизирует Индо-Тихоокеанский регион.

"И, конечно, это повлияет на наших союзников, будь то в Европе или в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности на Республику Корея... если это так, что солдаты КНДР вступают в бой, они будут соучастниками войны с Россией. И это очень серьезный вопрос. Это также подчеркивает отчаяние России", - сказала Сингх.

В то же время в Пентагоне отказались комментировать, прибегнут ли США к прямым военным действиям, если войска КНДР вступят в войну в Украине.

"Я не могу идти по пути гипотез, потому что сейчас, что именно войска КНДР делают в России, еще предстоит выяснить", - добавила спикер.