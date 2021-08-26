Пентагон назвал количество военных погибших от теракта в Кабуле

В результате теракта возле аэропорта Кабула погибли 12 американских военных - 11 морских пехотинцев и один медик. Ранения получили 15 военнослужащих США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби .

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе брифинга подчеркнул, что атаки в аэропорту Кабула не заставят ведомство отказаться от поставленной задачи по эвакуации людей из Афганистана. По его словам, около 5 тысяч человек ждут вылета.

"Террористы забрали жизни наших военных в тот самый момент, когда они спасали жизни других. Мы скорбим о потере", - сказал он.

Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи в свою очередь заявил, что в Афганистане находится около тысячи американцев, которые ожидают эвакуации.

"Нашей основной задачей остается эвакуация американцев, граждан других стран, держателей специальной иммиграционной визы, сотрудников посольства США и афганцев", - уточнил он.