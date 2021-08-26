Пентагон назвав кількість військових загиблих від теракту в Кабулі
В результаті теракту біля аеропорту Кабула загинули 12 американських військових - 11 морських піхотинців і один медик. Поранення отримали 15 військовослужбовців США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Пентагону Джона Кірбі.
Глава Пентагону Ллойд Остін в ході брифінгу наголосив, що атаки в аеропорту Кабула не змусять відомство відмовитися від поставленого завдання по евакуації людей з Афганістану. За його словами, близько 5 тисяч осіб чекають вильоту.
"Терористи забрали життя наших військових в той самий момент, коли вони рятували життя інших. Ми сумуємо про втрату", - сказав він.
Центрального командування США генерал Кеннет Маккензі своєю чергою заявив, що в Афганістані перебуває близько тисячі американців, які чекають на евакуацію.
"Нашим основним завданням залишається евакуація американців, громадян інших країн, власників спеціальної імміграційної візи, співробітників посольства США і афганців", - уточнив він.
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Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що на території Кабула пролунали вибухи. Кількість жертв терористичної атаки продовжує зростати.