Пентагон назвав кількість загиблих цивільних під час військових операцій США в 2018

Фото: авіаудар у Сирії (rfsmediaoffice.com)

Минулого року в Іраку, Сирії, Афганістані та Сомалі загинули 120 мирних жителів

Пентагон повідомив про 120 жертв військових операцій Сполучених Штатів серед мирного населення в 2018 році. Про це йдеться в доповіді Міноборони США, підготовленій на запит Конгресу, передає РБК-Україна з посиланням на сайт військового відомства.

Згідно з доповіддю, минулого року в Іраку та Сирії загинули 42 мирні жителі, в Афганістані - 76 осіб, а у Сомалі - двоє.

Крім того, в Афганістані отримали поранення 58 людей, а в Сирії та Іраку - сім цивільних.

Водночас у доповіді зазначається, що військові США намагаються якнайбільше мінімізувати жертви серед мирного населення.

"Жертви серед цивільного населення є трагічною і неминучою частиною війни, але жодна сила в історії не була віддана справі обмеження шкоди цивільним особам, ніж військові США", - йдеться в доповіді.

Нагадаємо, в північно-західній частині Сирії в ніч на 2 травня російські урядові війська Асада завдали ударів по демілітаризованій зоні. Жертвами обстрілу стали щонайменше 5 осіб, зокрема жінки та діти.