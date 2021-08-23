ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пентагон намерен сделать вакцину Pfizer обязательной после ее одобрения регулятором

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 23 августа 2021 21:03
Пентагон намерен сделать вакцину Pfizer обязательной после ее одобрения регулятором Фото: пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пентагон намерен после окончательного одобрения Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech сделать ее обязательной в американской армии. Ведомство готовится выпустить руководство по ее использованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

По его словам, после решения FDA ведомство готовится выпустить обновленное руководство, чтобы весь личный состав вооруженных сил был вакцинирован Pfizer. Он добавил, что дата завершения разработки руководства еще согласовывается.

"Сейчас мы сосредоточены на вакцине Pfizer из-за одобрения FDA, полученного сегодня утром", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной разработке такого руководства для других вакцин от коронавируса.

Напомним, 23 августа FDA окончательно одобрило вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech для людей старше 16 лет.

Отметим, в июле американские ученые исследовали использование вакцины Pfizer для получения более высокого иммунитета от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Вакцина Коронавирус
NEWS
Минировали территории и запускали беспилотник. Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину"
Минировали территории и запускали беспилотник. Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину"
DAILY
Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза
Милан Лелич, Юрий Дощатов Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза