Пентагон намерен сделать вакцину Pfizer обязательной после ее одобрения регулятором
Пентагон намерен после окончательного одобрения Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech сделать ее обязательной в американской армии. Ведомство готовится выпустить руководство по ее использованию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
По его словам, после решения FDA ведомство готовится выпустить обновленное руководство, чтобы весь личный состав вооруженных сил был вакцинирован Pfizer. Он добавил, что дата завершения разработки руководства еще согласовывается.
"Сейчас мы сосредоточены на вакцине Pfizer из-за одобрения FDA, полученного сегодня утром", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной разработке такого руководства для других вакцин от коронавируса.
Напомним, 23 августа FDA окончательно одобрило вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech для людей старше 16 лет.
Отметим, в июле американские ученые исследовали использование вакцины Pfizer для получения более высокого иммунитета от коронавируса.