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Пентагон має намір зробити вакцину Pfizer обов'язковою після її схвалення регулятором

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Вашингтон, Понеділок 23 серпня 2021 21:03
Пентагон має намір зробити вакцину Pfizer обов'язковою після її схвалення регулятором Фото: прес-секретар Міністерства оборони США Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пентагон має намір після остаточного схвалення Управлінням з контролю за продуктами і ліками (FDA) США вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech зробити її обов'язковою в американській армії. Відомство готується випустити Керівництво по її використанню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

За його словами, після рішення FDA відомство готується випустити оновлене керівництво, щоб весь особовий склад Збройних сил був вакцинований Pfizer. Він додав, що дата завершення розробки керівництва ще узгоджується.

"Зараз ми зосереджені на вакцині Pfizer через схвалення FDA, отриманого сьогодні вранці", - сказав він, відповідаючи на питання про можливу розробку такого керівництва для інших вакцин від коронавірусу.

Нагадаємо, 23 серпня FDA остаточно схвалив вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech для людей старше 16 років.

Відзначимо, в липні американські вчені досліджували використання вакцини Pfizer для отримання більш високого імунітету від коронавірусу.

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Пентагон Сполучені Штати Америки Вакцина Коронавірус
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