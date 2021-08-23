Пентагон має намір зробити вакцину Pfizer обов'язковою після її схвалення регулятором

Пентагон має намір після остаточного схвалення Управлінням з контролю за продуктами і ліками (FDA) США вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech зробити її обов'язковою в американській армії. Відомство готується випустити Керівництво по її використанню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Пентагону Джона Кірбі .

За його словами, після рішення FDA відомство готується випустити оновлене керівництво, щоб весь особовий склад Збройних сил був вакцинований Pfizer. Він додав, що дата завершення розробки керівництва ще узгоджується.

"Зараз ми зосереджені на вакцині Pfizer через схвалення FDA, отриманого сьогодні вранці", - сказав він, відповідаючи на питання про можливу розробку такого керівництва для інших вакцин від коронавірусу.