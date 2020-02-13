Пентагон может наказать подполковника украинского происхождения Виндмана, - Трамп

Руководство Пентагона может применить дисциплинарное взыскание в отношении Александра Виндмана, бывшего сотрудника Совета национальной безопасности США, который был главным свидетелем на слушаниях по импичменту в Палате представителей. Об этом сказал президент США Дональд Трамп, сообщает "Голос Америки".

Общаясь с журналистами после церемонии подписания закона, направленного на поддержку учебных программ в области точных наук для ветеранов Вооруженных сил США, Трамп сказал, что решение в отношении Виндмана Пентагон будет принимать лично.

"Мы отправили Виндмана прочь в совершенно другое место, и военные теперь могут действовать относительно него так, как посчитают нужным", - заявил Трамп после того, как Виндмана уволили из Белого дома на прошлой неделе.

Александр Виндман негативно охарактеризовал действия Дональда Трампа в своих показаниях на слушаниях по импичменту, был главным свидетелем в деле импичмента.

"Я, безусловно, не был доволен работой, которую он проделал. Прежде всего, он предоставил ложную информацию о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским... Смысл разговора был вполне приемлемым", - заявил Трамп.

Он также добавил, что вскоре в Белом доме ожидаются новые отставки.

Как отмечает "Голос Америки", Александр Виндман имеет украинские корни.

Напомним, ранее Трамп назвал причины устранения из Белого дома одного из главных свидетелей в деле об импичменте - Александра Виндмана. Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Виндман "неправильно", по словам Трампа, передал содержание его телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.