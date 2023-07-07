Пентагон про контрнаступ ЗСУ: Україна шукає слабкі місця росіян, робити висновки зарано

"Поки що зарано робити висновки про український контрнаступ. Ми зараз знаходимося на початку серединної фази. Українці намагаються виявити слабкі місця в російській лінії оборони", - заявив Каль.

За його словами, головне випробування розпочнеться, коли наші захисники вже знайдуть такі слабкі місця.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові з початку літа продовжують активні дії на кількох ділянках фронту. За цей час вони змогли звільнити від окупантів дев'ять населених пунктів на південному сході України.

Також бійці ЗСУ просуваються і на Бахмутському напрямку. Вони успішно наступають на південь від міста.

Як сьогодні зазначала заступник міністра оборони Ганна Маляр, захисникам вдалося просунутися на більш ніж кілометр. При цьому угруповання ворога всередині Бахмута фактично опинилося в пастці.