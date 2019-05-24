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Пентагон изучает возможность отправки дополнительных войск на Ближний Восток

Новости » Политика    24.05.2019 - 02:24
Пентагон изучает возможность отправки дополнительных войск на Ближний Восток
Фото: Патрик Шанахан (из открытых источников)

И. о. главы Минобороны США не уточнил, сколько военных могут направить на Ближний Восток

Власти Соединенных Штатов Америки изучают возможность отправки своих дополнительных войск на Ближний Восток. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам и. о. главы Пентагона, подобный шаг может быть предпринят для усиления защиты сил США в условиях напряженности в отношениях с Ираном.

Шанахан также прокомментировал обнародованные накануне СМИ данные, что американское Минобороны может отправить в регион до 5 или 10 тыс. военнослужащих дополнительно, назвав обе цифры неточными.

"Речь не идет ни о 10 тысячах, ни о 5 тысячах военных", - отметил он.

При этом Шанахан не уточнил, сколько военных американские власти могут направить на Ближний Восток.

И. о. главы Пентагона также пообещал проинформировать президента США Дональда Трампа о ситуации с безопасностью в связи с ростом напряженности в отношениях с Ираном.

Напомним, 22 мая в СМИ появилась информация, что Министерство обороны США в четверг 23 мая ознакомит Белый дом с планами по отправке на Ближний Восток до 10 тысяч военных для усиления защиты после эскалации конфликта с Ираном.

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Новости Украины ПентагонИранБлижний восток
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