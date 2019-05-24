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Пентагон вивчає можливість відправки додаткових військ на Близький Схід

Новини » Політика    24.05.2019 - 02:24
Пентагон вивчає можливість відправки додаткових військ на Близький Схід
Фото: Патрік Shanahan (з відкритих джерел)

В. о. голови Міноборони США не уточнив, скільки військових можуть направити на Близький Схід

Влада Сполучених Штатів Америки вивчає можливість відправки своїх додаткових військ на Близький Схід. Про це розповів виконуючий обов'язки голови Пентагону Патрік Шанахан, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зі слів в. о. голови Пентагону, такий крок може бути вчинений для посилення захисту сил США в умовах напруженості у відносинах з Іраном.

Шанахан також прокоментував оприлюднені напередодні ЗМІ дані, що американське Міноборони може відправити в регіон до 5 або 10 тис. військовослужбовців додатково, назвавши обидві цифри неточними.

"Мова не йде ні про 10 тисяч, ні про 5 тисяч військових", - зазначив він.

При цьому Шанахан не уточнив, скільки військових американська влада може направити на Близький Схід.

В. о. голови Пентагону також пообіцяв поінформувати президента США Дональда Трампа про ситуацію з безпекою у зв'язку зі зростанням напруженості у відносинах з Іраном.

Нагадаємо, 22 травня у ЗМІ з'явилася інформація, що Міністерство оборони США в четвер 23 травня ознайомить Білий дім із планами відправлення на Близький Схід до 10 тисяч військових для посилення захисту після ескалації конфлікту з Іраном.

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