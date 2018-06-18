Пентагон змінив стратегію кіберкомандування США, - NYT

Представникам відомства дозволили здійснювати хакерські рейди на іноземні мережі

Пентагон розширив повноваження кіберкомандування збройних сил Сполучених штатів Америки (США), дозволивши представникам відомства здійснювати щоденні хакерські рейди на іноземні мережі для попередження кібератак. Про це повідомляє NYT, посилаючись на нову стратегію американського кіберкомандування

Як зазначає видання, це може збільшити ризик конфлікту США з іншими державами, які "спонсорують зловмисні хакерські групи".

За інформацією NYT, в цьому звинувачують, зокрема, Росію, Китай, Північну Корею та інші країни, що володіють ядерною зброєю".

"Досі американське кіберкомандування більше займало оборонну позицію, намагаючись протистояти атакам тільки в моменти, коли хакери намагалися вдертися в американські мережі. В наступ представники відомства переходили відносно нечасто", - пише видання.

Також наголошується, що "поки неясно, наскільки ретельно Білий дім зважував різні ризики, пов'язані з реалізацією цього плану в секретних операціях".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що агентство національної безпеки США видалило дані стеження і прослуховування міжнародних повідомлень, яке велося після теракту 11 вересня 2001 року.