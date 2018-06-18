Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Пентагон змінив стратегію кіберкомандування США, - NYT

НовиниПолітика    18.06.2018 - 11:54
Фото: кібератака (РБК-Україна)
Фото: кібератака (РБК-Україна)

Представникам відомства дозволили здійснювати хакерські рейди на іноземні мережі

Пентагон розширив повноваження кіберкомандування збройних сил Сполучених штатів Америки (США), дозволивши представникам відомства здійснювати щоденні хакерські рейди на іноземні мережі для попередження кібератак. Про це повідомляє NYT, посилаючись на нову стратегію американського кіберкомандування

Як зазначає видання, це може збільшити ризик конфлікту США з іншими державами, які "спонсорують зловмисні хакерські групи".

За інформацією NYT, в цьому звинувачують, зокрема, Росію, Китай, Північну Корею та інші країни, що володіють ядерною зброєю".

"Досі американське кіберкомандування більше займало оборонну позицію, намагаючись протистояти атакам тільки в моменти, коли хакери намагалися вдертися в американські мережі. В наступ представники відомства переходили відносно нечасто", - пише видання.

Також наголошується, що "поки неясно, наскільки ретельно Білий дім зважував різні ризики, пов'язані з реалізацією цього плану в секретних операціях".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що агентство національної безпеки США видалило дані стеження і прослуховування міжнародних повідомлень, яке велося після теракту 11 вересня 2001 року.

Екс-радник Трампа заявив, що росіяни пропонували компромат на Клінтон за 2 млн доларів Суд Техасу оштрафував Samsung на 400 мільйонів доларів
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, кибербезопасность, киберпреступность, хакери, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся