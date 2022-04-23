Пентагон ищет возможности ускорить производство вооружения для Украины, - Reuters

Пентагон ищет новые возможности для промышленности США, чтобы ускорить производство и нарастить мощности для проверенного, эффективного оружия, которое требует минимальной подготовки. Сообщается, что это оружие должно быть экспортировано в Украину в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство обороны США разместило запрос для производителей вооружения. Оборонному ведомству интересна информация о темпах производства оружия, а также о коммерческих возможностях, связанных с противовоздушной, противотанковой, противопехотной, береговой обороной, средствами связи и пр.