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Пентагон ищет возможности ускорить производство вооружения для Украины, - Reuters

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Вашингтон, Суббота 23 апреля 2022 02:41
Пентагон ищет возможности ускорить производство вооружения для Украины, - Reuters Американский вертолет (Фото: cnbcfm.com)
Автор: Константин Широкун

Пентагон ищет новые возможности для промышленности США, чтобы ускорить производство и нарастить мощности для проверенного, эффективного оружия, которое требует минимальной подготовки. Сообщается, что это оружие должно быть экспортировано в Украину в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство обороны США разместило запрос для производителей вооружения. Оборонному ведомству интересна информация о темпах производства оружия, а также о коммерческих возможностях, связанных с противовоздушной, противотанковой, противопехотной, береговой обороной, средствами связи и пр.

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