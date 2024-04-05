Пентагон про "дружбу" РФ та Китаю: це суверенні країни, але ми продовжуємо стежити

"Кожна з націй, які ви виділили, є суверенною нацією. І вони будуть приймати рішення про те, з ким їм співпрацювати, а з ким ні", - сказав він.

Райдер наголосив, що проблеми виникають тоді, коли співпрацю сторін перестає у зловмисну діяльність. Тому США продовжують стежити за "дружбою" між Москвою та Пекіном.

"Там, де це стає проблемою, ми починаємо бачити зловмисну ​​діяльність у плані надання Росії, наприклад, можливостей, які вона потім своєю чергою використовує для нападу на Україну. Тож знову ж таки, ми продовжуватимемо уважно стежити за цим", - заявив речник Пентагону.