Пентагон о "дружбе" РФ и Китая: это суверенные страны, но мы продолжаем следить

"Каждая из наций, которую вы выделили, является суверенной нацией. И они будут принимать решение о том, с кем им сотрудничать, а с кем нет", - сказал он.

Райдер подчеркнул, что проблемы возникают тогда, когда сотрудничество сторон перестает в злоумышленную деятельность. Поэтому США продолжают следить за "дружбой" между Москвой и Пекином.

"Там, где это становится проблемой, мы начинаем видеть злоумышленную деятельность в плане предоставления России, например, возможностей, которые она потом в свою очередь использует для нападения на Украину. Поэтому опять же мы будем продолжать внимательно следить за этим", - заявил спикер Пентагона.