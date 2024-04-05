RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пентагон о "дружбе" РФ и Китая: это суверенные страны, но мы продолжаем следить

Фото: спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер (facebook com InternationalDefenceDesk)
Автор: Наталья Юрченко

Китай и Россия - это суверенные государства, поэтому самостоятельно принимают решения, с кем сотрудничать. Но США следят за ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.

"Каждая из наций, которую вы выделили, является суверенной нацией. И они будут принимать решение о том, с кем им сотрудничать, а с кем нет", - сказал он.

Райдер подчеркнул, что проблемы возникают тогда, когда сотрудничество сторон перестает в злоумышленную деятельность. Поэтому США продолжают следить за "дружбой" между Москвой и Пекином.

"Там, где это становится проблемой, мы начинаем видеть злоумышленную деятельность в плане предоставления России, например, возможностей, которые она потом в свою очередь использует для нападения на Украину. Поэтому опять же мы будем продолжать внимательно следить за этим", - заявил спикер Пентагона.

 

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины

Следует отметить, что Китай пытается держаться якобы нейтралитетом в войне России против Украины. Однако Пекин не осудил Москву, продолжает экономическое сотрудничество с ней.

Ранее Китай обнародовал свой "мирный план" для Украины, но его подвергли критике.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Китай играет большую роль в мире, поэтому Украина хочет, чтобы эта страна была вовлечена в формулу мира. Пекин пока не согласился, но китайские власти не критикуют украинскую формулу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитай