Пентагон діяв за спиною Трампа? Reuters розкрило деталі припинення допомоги США Україні

Що передувало

На початку цього року адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила фінансування програм з надання зовнішньої допомоги та видачі грантів. Тоді заявлялось, що це може стосуватись військової допомоги Україні.

За даними New York Times, наказ про зупинку стосувався більшості програм військової та безпекової допомоги, в тому числі Україні, Тайваню та Йорданії.

Але вже через декілька днів стало відомо, що Штати відновили військову допомогу Україні.

Що дізналося Reuters

За словами трьох видання, знайомих із ситуацією, скасування допомоги відбулися після того, як 30 січня Трамп завершив нараду в Овальному кабінеті з питань України. У цій нараді також брав участь міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) Піт Гегсет.

Зазначається, що під час наради американські чиновники обговорювали ідею припинення допомоги Україні, але Трамп не віддавав жодних розпоряджень про припинення допомоги Україні.

Reuters пише, що Трамп не знав про розпорядження Гегсета. За словами джерел, цього не знали також і інші високопоставлені чиновники з національної безпеки, які брали участь у нараді.

У відповідь на прохання прокоментувати цю доповідь Білий дім повідомив Reuters, що Гегсет виконав вказівку Трампа призупинити допомогу Україні, що, за його словами, було позицією адміністрації на той момент. Він не пояснив, чому, за словами співрозмовників Reuters, вищі чиновники з національної безпеки, які беруть участь у звичайному процесі ухвалення рішень, не знали про цей наказ і чому його було так швидко скасовано.

"Переговори про припинення російсько-української війни були складною і мінливою ситуацією. Ми не збираємося детально описувати кожну розмову між вищими посадовими особами адміністрації протягом усього процесу. Суть у тому, що сьогодні війна набагато ближча до завершення, ніж коли президент Трамп вступив на посаду", - сказала прессекретарка Білого дому Каролін Левітт.