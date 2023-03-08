Пентагон блокує передачу доказів воєнних злочинів РФ до Гаазького суду, - NYT

Американські воєначальники виступають проти допомоги суду у розслідуванні справ росіян, бо побоюються створення прецеденту, який може допомогти суду притягнути до відповідальності американців. За словами офіційних осіб, решта адміністрації, включаючи спецслужби, Державний департамент та Міністерство юстиції США, виступають за передачу доказів суду. Зазначається, що президент Байден ще має знайти вихід із глухого кута.

Мова йде про розслідування, яке головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розпочав після вторгнення Росії в Україну рік тому. Інформація включає матеріали про рішення російських офіційних осіб навмисно завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та викрадати тисячі українських дітей з окупованої території.

У грудні Конгрес США змінив давні юридичні обмеження на американську допомогу суду, дозволивши країні допомагати у розслідуваннях та можливому судовому переслідуванні, пов'язаних із війною в Україні. Але всередині адміністрації Байдена за зачиненими дверима продовжує розігруватися політична суперечка про те, чи це потрібно робити.

"Рада національної безпеки скликала 3 лютого засідання "головного комітету" на рівні кабінету міністрів у спробі вирішити суперечку, але міністр оборони Ллойд Остін продовжував заперечувати", - йдеться у матеріалі.

Прес-секретар Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон заявила, що уряд США підтримує низку розслідувань для виявлення та притягнення до відповідальності тих, хто несе відповідальність за військові злочини Росії, у тому числі через українську прокуратуру, ООН та Міжнародний кримінальний суд, серед інших.