Пентагон блокирует передачу доказательств военных преступлений РФ в Гаагский суд, - NYT

Пентагон блокирует передачу администрацией президента США Байдена доказательств о зверствах России в Украине в Гаагский суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Американские военачальники выступают против помощи суду в расследовании дел россиян, потому что опасаются создания прецедента, который может помочь суду привлечь к ответственности американцев. По словам официальных лиц, остальные администрации, включая спецслужбы, Государственный департамент и Министерство юстиции США, выступают за передачу доказательств суду. Отмечается, что президенту Байдену еще предстоит найти выход из тупика.
Речь идет о расследовании, которое главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан начал после вторжения России в Украину год назад. Информация включает материалы о решении российских официальных лиц намеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре и похищать тысячи украинских детей с оккупированной территории.
В декабре Конгресс США изменил давние юридические ограничения на американскую помощь суду, позволив стране помогать в расследованиях и возможном судебном преследовании, связанном с войной в Украине. Но внутри администрации Байдена за закрытыми дверями продолжает разыгрываться политический спор о том, нужно ли это делать.
"Совет национальной безопасности созвал 3 февраля заседание "главного комитета" на уровне кабинета министров в попытке разрешить спор, но министр обороны Ллойд Остин продолжал возражать", - говорится в материале.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон заявила, что правительство США поддерживает ряд расследований для выявления и привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за военные преступления России, в том числе через украинскую прокуратуру, ООН и Международный уголовный суд, среди прочих.
Напомним, что США планируют выделить 28 млн. долларов на помощь в привлечении к ответственности за военные преступления в Украине.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена официально пришла к выводу, что Россия совершила "преступления против человечности" во время своего вторжения в Украину.
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