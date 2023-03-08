Пентагон блокирует передачу доказательств военных преступлений РФ в Гаагский суд, - NYT

Американские военачальники выступают против помощи суду в расследовании дел россиян, потому что опасаются создания прецедента, который может помочь суду привлечь к ответственности американцев. По словам официальных лиц, остальные администрации, включая спецслужбы, Государственный департамент и Министерство юстиции США, выступают за передачу доказательств суду. Отмечается, что президенту Байдену еще предстоит найти выход из тупика.

Речь идет о расследовании, которое главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан начал после вторжения России в Украину год назад. Информация включает материалы о решении российских официальных лиц намеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре и похищать тысячи украинских детей с оккупированной территории.

В декабре Конгресс США изменил давние юридические ограничения на американскую помощь суду, позволив стране помогать в расследованиях и возможном судебном преследовании, связанном с войной в Украине. Но внутри администрации Байдена за закрытыми дверями продолжает разыгрываться политический спор о том, нужно ли это делать.

"Совет национальной безопасности созвал 3 февраля заседание "главного комитета" на уровне кабинета министров в попытке разрешить спор, но министр обороны Ллойд Остин продолжал возражать", - говорится в материале.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон заявила, что правительство США поддерживает ряд расследований для выявления и привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за военные преступления России, в том числе через украинскую прокуратуру, ООН и Международный уголовный суд, среди прочих.