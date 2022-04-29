Пентагон: армия РФ продвигается в Украине "медленно и неравномерно", часть войск покидает Мариуполь

По словам чиновников Пентагона, Штаты видели "некоторые свидетельства" улучшения способности РФ сочетать воздушные и наземные операции, а также - пополнять запасы сил на местах.

Движение на Донбассе российских войск идет "медленно и неравномерно", что позволяет им продвигаться только на "несколько километров или около того" каждый день, рассказал высокопоставленный представитель Минобороны США, пожелавший остаться не названым.

Так, Штаты считают, что РФ пытается извлечь уроки из ошибок, которые она совершила ранее при начале полномасштабного вторжения в Украину, когда у колонн танков и бронетехники закончились горючее и продовольствие, что делало их легкой целью для ВСУ, использующих тактику маневренных атак.

По словам высокопоставленного представителя НАТО, Россия разместила элементы управления и контроля вблизи своей границы с восточной Украиной, что является признаком того, что они пытаются исправить проблемы со связью и координацией, наблюдавшиеся при нападении на Киев.

Если перед началом вторжения 24 февраля РФ собрала от 125 до 130 батальонных тактических групп около границы с Украиной, то в настоящее время в стране насчитывается 92 БТГ, и еще 20 - на территории России возле границы, говорит чиновник Пентагона.

Представитель министерства обороны Европы заявляет, что атаки РФ теперь "несколько лучше скоординированы, но небольшими формированиями - подразделения размером с роту при поддержке вертолетов. Самый низкий уровень взаимной поддержки".

Также отмечается, что Россия несет большие потери в живой силе и технике, и неясно, сможет ли Москва осуществить необходимые изменения, чтобы доминировать на востоке Украины.

По словам высокопоставленного представителя Минобороны США в комментарии Reuters, были зафиксированы признаки того, что некоторые российские силы покидают Мариуполь и движутся на северо-запад (в сторону Запорожской области), несмотря на то, что бои за город продолжаются.