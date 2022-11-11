Пентагон анонсував сьомий "Рамштайн" для підтримки України

Голова Пентагону Ллойд Остін проведе чергову зустріч міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України. Сьома зустріч так званого формату "Рамштайн" відбудеться у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу у Вашингтоні .

"Наступного тижня міністр проведе сьоме засідання Контактної групи з оборони України. Ця зустріч пройде віртуально тут, у Пентагоні", - сказала вона.

За її словами, глава Пентагону та міністри оборони майже 50 країн обговорять "зусилля щодо забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії".