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Пентагон анонсував сьомий "Рамштайн" для підтримки України

Фото: сьомий Рамштайн пройде наступного тижня у Пентагоні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Голова Пентагону Ллойд Остін проведе чергову зустріч міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України. Сьома зустріч так званого формату "Рамштайн" відбудеться у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу у Вашингтоні .

"Наступного тижня міністр проведе сьоме засідання Контактної групи з оборони України. Ця зустріч пройде віртуально тут, у Пентагоні", - сказала вона.

За її словами, глава Пентагону та міністри оборони майже 50 країн обговорять "зусилля щодо забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії".

Як повідомляло РБК-Україна, шосте засідання у форматі "Рамштайн" пройшло 12 жовтня у Брюсселі.

Перше засідання Контактної групи з оборони України відбулося на військовій базі США Рамштайн (Німеччина) у квітні 2022 року, після чого цей формат отримав неофіційну назву "Рамштайн".

Представники української влади також заявляли, що окрім оборонного "Рамштайну" країні також потрібен фінансовий та енергетичний "Рамштайн".

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