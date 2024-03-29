Пентагон активно взаємодіє з Конгресом для прискорення надання допомоги Україні

Спікер Пентагону Патрік Райдер заявив, що відомство взаємодіє з Конгресом для ухвалення законопроекту щодо фінансування потреб національної безпеки. У ньому передбачена допомога Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на C-Span.
"Міністр і міністерство в цілому продовжують активно взаємодіяти та працювати з Конгресом у спробах домогтися ухвалення законопроекту з додатковим фінансуванням", - сказав речник Пентагону.
За його словами, ухвалення Конгресом запиту на потреби нацбезпеки є життєво важливим для Пентагону.
"Існує багато причин, "не останньою з яких є продовження підтримки України у її боротьбі"", - заявив Райдер.
Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, щоб продовжувати постачання зброї і не лише. Така ситуація пов'язана з розбіжностями між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню.
Раніше ми писали, що США готують військову допомогу Україні на 400 млн доларів.
Також, за словами експертів, без допомоги США грошей Україні вистачить на кілька місяців.
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