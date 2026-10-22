Пенсію призначили, але грошей немає: в які строки чекати на виплати

Пенсію виплачують щомісяця не пізніше 25 числа місяця, за який її нарахували. Виплатний період триває з 4-го до 25-го числа.

Скільки часу дають на призначення пенсії

Рішення про призначення пенсії або про відмову Пенсійний фонд ухвалює не пізніше ніж через 10 днів після того, як надійшли документи. Це передбачає стаття 45 Закону №1058-IV від 9 липня 2003 року.

У випадках, які визначає закон, цей строк можуть продовжити. Для додаткової перевірки на це можуть дати не більше ніж 15 днів.

Від якої дати призначають виплату, залежить від виду пенсії. Строки призначення та виплати також пояснює Урядовий контактний центр.

Що буде, якщо гроші не виплатили вчасно

Правила виплати пенсії за минулий час визначає стаття 46 цього закону.

Якщо гроші не виплатили з вини органу, який призначає та виплачує пенсію, суми віддають без обмеження строком. До них додають компенсацію втрати частини доходів.

Коли причина в діях самого пенсіонера, діє інше правило. Гроші виплачують за минулий час, але не більше ніж за три роки.

У Пенсійному фонді є окреме роз'яснення на випадок, коли пенсія не надійшла. Його приклад із січня 2026 року стосується передусім окремих категорій пенсіонерів, у яких виплату призупинили через невиконання спеціальних вимог.

Підстави для припинення виплат і правила їх поновлення описані в порядку припинення та поновлення виплат Пенсійного фонду.

Нагадаємо, пенсіонери, які не працюють і не мають інших доходів, можуть оформити державну підтримку для оплати комунальних послуг.