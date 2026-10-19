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Пенсії для Героїв України: хто та на які щомісячні доплати може розраховувати

06:30 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська
Пенсії для Героїв України: хто та на які щомісячні доплати може розраховувати Ілюстративне фото: хто має право на доплату (Getty Images)
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Герої України мають право на щомісячну доплату до пенсії, і її розмір у 2026 році - 1 038 гривень. Але щоб її отримати, треба відповідати певним вимогам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Звання Героя України дає право не лише на державне визнання, а й на додаткову надбавку. Не всі про це знають.

Доплата діє з 1 січня 2026 року. Це пенсія за особливі заслуги перед Україною, і її призначають додатково до основної пенсії.

Хто може отримати доплату до пенсії

Надбавку можуть отримувати Герої України, які мають право на пенсію за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Як оформити надбавку і скільки чекати

Потрібно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та необхідними документами.

Рішення про призначення доплати ухвалюють протягом 10 днів. Строк рахують з дня, коли людина подала заяву з усіма потрібними документами.

У Пенсійному фонді також наголосили: це саме доплата до пенсії за особливі заслуги. Вона не є окремою пенсією і не дорівнює щомісячній виплаті в розмірі трьох мінімальних зарплат. Для деяких осіб можуть діяти інші правила виплат.

Нагадаємо, в Україні спростили підтвердження стажу для призначення пенсії, якщо трудова книжка втрачена або в ній є неточності.

Людина може подати інші документи, а якщо їх немає - показання щонайменше двох свідків, які працювали разом із нею.

Як повідомляло РБК-Україна, військові та ветерани мають право на знижки на комунальні послуги.

Учасникам бойових дій передбачена знижка 75%, а людям з інвалідністю внаслідок війни - 100% у межах встановлених нормативів.

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