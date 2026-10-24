Пенсію можуть перерахувати або вимагати повернути гроші: про які зміни треба повідомити ПФУ

У деяких випадках зміни можуть вплинути і на право людини отримувати пенсію.

Про які зміни потрібно повідомити Пенсійний фонд

Згідно зі статтею 16 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, пенсіонери зобов'язані повідомляти ПФУ про зміни, які впливають на їхній статус, дані в персональній обліковій картці або розмір виплат.

Протягом 10 днів потрібно повідомити про такі обставини:

працевлаштування або звільнення - відомості про роботу можуть впливати на розмір окремих доплат і надбавок;

реєстрацію або припинення діяльності ФОП - зміна статусу підприємця може вплинути на виплати;

зміну прізвища, імені або по батькові, наприклад після одруження;

отримання нового паспорта або ID-картки - у пенсійній справі мають бути актуальні дані;

зміну ідентифікаційного коду, якщо дані змінилися;

зміну місця проживання або реєстрації;

виїзд за межі України.

Не кожна зміна означає, що пенсію зменшать або скасують. Наслідки залежать від конкретної ситуації.

Кому можуть зменшити пенсію або вимагати повернути гроші

Найбільший ризик виникає, коли людина й далі отримує виплати в розмірі, який уже не відповідає її обставинам.

Наприклад, окремі надбавки передбачені для пенсіонерів, які не працюють. Якщо людина влаштувалася на роботу, але не повідомила про це ПФУ, у певних випадках може виникнути переплата.

Якщо Пенсійний фонд встановить, що гроші виплатили надміру, їх можуть вимагати повернути в порядку, який визначає закон. Але це не означає, що всю пенсію автоматично припинять.

Окремі правила діють для пенсій за вислугу років. Якщо людина влаштовується на посаду, яка дає право на такий вид пенсії, виплату можуть припинити на час роботи на цій посаді. Це стосується й тих, хто вже досяг пенсійного віку.

Тому перед працевлаштуванням варто з'ясувати, чи вплине нова робота на конкретний вид пенсії або доплати.

Як повідомити ПФУ про зміни

Інформацію можна подати особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду або онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Для цього потрібно увійти в особистий кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису, відкрити розділ “Щодо пенсійного забезпечення” і вибрати відповідну заяву про внесення змін до пенсійної справи або про перерахунок пенсії.

До заяви додають документи, які підтверджують зміни. Це може бути наказ про прийняття на роботу чи звільнення, трудова книжка або документи про реєстрацію підприємницької діяльності.

Щоб уникнути переплат і спорів із Пенсійним фондом, про зміни варто повідомляти вчасно та зберігати підтвердження подання заяви.

Як повідомляла РБК-Україна, пенсіонерам від 70 років держава додає гроші до пенсії, якщо вона замала.