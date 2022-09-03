Пенсию могут заплатить сразу за полгода: в каких случаях

Пенсия выплачивается ежемесячно до 25 числа исключительно в денежной форме по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах Украины. Однако в некоторых случаях пенсии могут выплатить за полгода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту постоянного проживания.
При этом во время пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.
Порядок выплаты пенсий в случае выезда за границу определен статьями 47, 51 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
По данным Минсоцполитики, на временно оккупированных территориях находятся около 3 млн пенсионеров. Пенсионный фонд Украины приостанавливает выплаты в случае, если полгода получатель не выходит на контакт.
Однако если начисление пенсии было приостановлено, а человек впоследствии появился, то по заявлению пенсия ему доначисляется за весь период.
Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины предоставил разъяснение относительно того, засчитывается ли период обучения в страховой стаж.
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