У Пенсійному фонді можна онлайн замовити паперові документи: як це зробити

Українці можуть подати запит до Пенсійного фонду на виготовлення паперових документів. Це можна зробити онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду.
Українці можуть подати запит до ПФУ на виготовлення:
Як замовити документи онлайн:
Переглянути інформацію про звернення та його статус можна в розділі "Мої звернення".
Після опрацювання звернення в зазначений у запиті спосіб (поштою чи електронною поштою) надійде повідомлення про виготовлення паперового документа та про те, коли і де його можна отримати.
Станом на квітень 2024 року в Україні середній розмір пенсії складає близько 5700 гривень. Як зазначається, всього в Україні офіційно зареєстровано майже 362 тисячі пенсіонерів.
Раніше РБК-Україна пояснювало, як українці можуть подати запит на оформлення пенсії у декілька кліків, не виходячи з дому.
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