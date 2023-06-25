Пенсійний калькулятор в Україні: як дізнатися розмір пенсії вже зараз

Щоб скористатися сервісом, необхідно зробити наступні кроки:

Зареєструватись на веб-порталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Обрати алгоритм розрахунку пенсії - як за введеними даними, так і враховуючи стаж, що буде набуто на дату настання пенсійного віку.

Актуалізувати дані щодо трудової діяльності - доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагувати (за потреби) суми щомісячного заробітку.

Виконати розрахунок пенсії, натиснувши кнопку "Зберегти та розрахувати".

Переглянути дані щодо розміру майбутньої пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку, а також протокол розрахунку.

Результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Їх можна переглянути у будь-який час.

Страховий стаж під час війни

Нагадаємо, в Україні під час війни знизилися зарплати. Водночас законом передбачена можливість виключати із періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсії, місяці із невигідним заробітком (низькими коефіцієнтами).

Минулого року пенсійний закон було доповнено нормою, згідно з якою, якщо це доцільно, можливо виключати як невигідні місяці заробітної плати, нарахованої в період воєнного стану та впродовж трьох місяців після його припинення.