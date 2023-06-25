Пенсійний калькулятор в Україні: як дізнатися розмір пенсії вже зараз

Пенсійний калькулятор в Україні дозволяє громадянам розрахувати розмір своєї майбутньої пенсії. Цей онлайн-інструмент використовується для оцінки пенсії, враховуючи різні фактори, такі як страховий стаж, заробітна плата та інше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на веб-портал ПФУ.
Щоб скористатися сервісом, необхідно зробити наступні кроки:
Результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Їх можна переглянути у будь-який час.
Нагадаємо, в Україні під час війни знизилися зарплати. Водночас законом передбачена можливість виключати із періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсії, місяці із невигідним заробітком (низькими коефіцієнтами).
Минулого року пенсійний закон було доповнено нормою, згідно з якою, якщо це доцільно, можливо виключати як невигідні місяці заробітної плати, нарахованої в період воєнного стану та впродовж трьох місяців після його припинення.