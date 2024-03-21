Пенсійний фонд України отримав ще одну функцію

Верховна рада ухвалила закон про передачу функцій адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Пенсійному фонду України від Державної податкової служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту №9569, адміністрування ЄСВ включає у себе ідентифікацію та облік платників ЄСВ, об’єктів оподаткування, сервісне обслуговування платників податків, а також організацію та контроль сплати ЄСВ згідно з чинним законодавством.
Спершу (з 2011 року) функція адміністрування була покладена на Пенсійний фонд України. ЄСВ сплачувався саме на його рахунки, після цього ці суми розподілялися серед фондів соціального страхування.
У березні 2013 році було створено Міністерство доходів і зборів, що взяло на себе функцію адміністрування ЄСВ. У травні 2014 році утворена шляхом реорганізації Міністерства доходів і зборів Державна фіскальна служба України (ДФСУ) перебрала на себе функцію адміністрування ЄСВ. У 2018 році прийнято рішення про поділ Державної фіскальної служби на Державну податкову і Державну митну служби.
Платниками ЄСВ, згідно з чинним законодавством, визначено:
Ставка ЄСВ визначена на рівні 22%.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України є одним з найчисельніших органів. Станом на 1 січня 2024 року, за даними Мінфіну, найбільша чисельність працівників була у Пенсійному фонді - 21 570 осіб та Державній податковій службі - 20 625 осіб.
У 2023 році ПФУ отримав функції з виплати субсидій, лікарняних, декретних та страхових виплат.