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Пенсійний фонд України отримав ще одну функцію

Україна, Четвер 21 березня 2024 13:35
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Пенсійний фонд України отримав ще одну функцію Фото: Рада передала функції адміністрування ЄСВ до Пенсійного фонду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила закон про передачу функцій адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Пенсійному фонду України від Державної податкової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту №9569, адміністрування ЄСВ включає у себе ідентифікацію та облік платників ЄСВ, об’єктів оподаткування, сервісне обслуговування платників податків, а також організацію та контроль сплати ЄСВ згідно з чинним законодавством.

Спершу (з 2011 року) функція адміністрування була покладена на Пенсійний фонд України. ЄСВ сплачувався саме на його рахунки, після цього ці суми розподілялися серед фондів соціального страхування.

У березні 2013 році було створено Міністерство доходів і зборів, що взяло на себе функцію адміністрування ЄСВ. У травні 2014 році утворена шляхом реорганізації Міністерства доходів і зборів Державна фіскальна служба України (ДФСУ) перебрала на себе функцію адміністрування ЄСВ. У 2018 році прийнято рішення про поділ Державної фіскальної служби на Державну податкову і Державну митну служби.

Платниками ЄСВ, згідно з чинним законодавством, визначено:

  • - роботодавців - юридичних осіб, їхні філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що мають окремий баланс та самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами;
  • - фізичних осіб - підприємців, які використовують працю інших осіб, а також фонд оплати праці, у тому числі ті, які вибрали спрощену систему оподаткування, що сплачують ЄСВ «за себе»;
  • - найманих працівників - фізичних осіб, які виконують роботи за цивільноправовими договорам.

Ставка ЄСВ визначена на рівні 22%.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України є одним з найчисельніших органів. Станом на 1 січня 2024 року, за даними Мінфіну, найбільша чисельність працівників була у Пенсійному фонді - 21 570 осіб та Державній податковій службі - 20 625 осіб.

У 2023 році ПФУ отримав функції з виплати субсидій, лікарняних, декретних та страхових виплат.

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