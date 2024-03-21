Пенсійний фонд України отримав ще одну функцію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту №9569, адміністрування ЄСВ включає у себе ідентифікацію та облік платників ЄСВ, об’єктів оподаткування, сервісне обслуговування платників податків, а також організацію та контроль сплати ЄСВ згідно з чинним законодавством.

Спершу (з 2011 року) функція адміністрування була покладена на Пенсійний фонд України. ЄСВ сплачувався саме на його рахунки, після цього ці суми розподілялися серед фондів соціального страхування.

У березні 2013 році було створено Міністерство доходів і зборів, що взяло на себе функцію адміністрування ЄСВ. У травні 2014 році утворена шляхом реорганізації Міністерства доходів і зборів Державна фіскальна служба України (ДФСУ) перебрала на себе функцію адміністрування ЄСВ. У 2018 році прийнято рішення про поділ Державної фіскальної служби на Державну податкову і Державну митну служби.

Платниками ЄСВ, згідно з чинним законодавством, визначено:

- роботодавців - юридичних осіб, їхні філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що мають окремий баланс та самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами;

- фізичних осіб - підприємців, які використовують працю інших осіб, а також фонд оплати праці, у тому числі ті, які вибрали спрощену систему оподаткування, що сплачують ЄСВ «за себе»;

- найманих працівників - фізичних осіб, які виконують роботи за цивільноправовими договорам.

Ставка ЄСВ визначена на рівні 22%.