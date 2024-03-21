Пенсионный фонд Украины получил еще одну функцию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Как отмечается в пояснительной записке к проекту №9569, администрирование ЕСВ включает идентификацию и учет плательщиков ЕСВ, объектов налогообложения, сервисное обслуживание налогоплательщиков, а также организацию и контроль уплаты ЕСВ согласно действующему законодательству.

Сначала (с 2011 года) функция администрирования была возложена на Пенсионный фонд Украины. ЕСВ уплачивался именно на его счета, после чего эти суммы распределялись среди фондов социального страхования.

В марте 2013 года было создано Министерство доходов и сборов, которое взяло на себя функцию администрирования ЕСВ. В мае 2014 образована путем реорганизации Министерства доходов и сборов Государственная фискальная служба Украины (ГФСУ) взяла на себя функцию администрирования ЕСВ. В 2018 году принято решение о разделе Государственной фискальной службы на Государственную налоговую и Государственную таможенную службу.

Плательщиками ЕСВ, согласно действующему законодательству, определены:

- работодатели – юридические лиц, их филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс и самостоятельно осуществляющие расчеты с застрахованными лицами;

- физические лица - предприниматели, использующих труд других лиц, а также фонд оплаты труда, в том числе избравших упрощенную систему налогообложения, уплачивающих ЕСВ "за себя";

- наемные работники – физические лица, выполняющие работы по гражданско-правовым договорам.

Ставка ЕСВ определена на уровне 22%.