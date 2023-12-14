Пенсійний фонд роз'яснив, хто і на яку допомогу може розраховувати у випадку смерті пенсіонера

Який розмір допомоги на поховання

Розмір допомоги на поховання залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію. Якщо пенсіонер одержував пенсію згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то допомога виплачується у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (13420 грн), (крім осіб, поховання яких проведено за рахунок державного бюджету).

Якщо пенсіонеру було призначено виплати відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або інших законів, розмір допомоги - дві пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті.

Куди звертатися за допомогою?

Для того, щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Вона виплачується органами Пенсійного фонду шляхом зарахування на банківський рахунок особи, яка здійснювала поховання.

Якщо у одержувача відсутній банківський рахунок, то виплата здійснюється через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка": заявник у будь-якому відділенні Ощадбанку може отримати кошти, звернувшись із паспортом та ідентифікаційним кодом.

Які документи потрібно подати на отримання допомоги?

Людині, яка звертається за допомогою, потрібно в оригіналі подати такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

заяву про виплату допомоги на поховання (заповнюється під час прийому);

свідоцтво про смерть;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера;

реквізити свого банківського рахунку.

Однак, якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі витягів та довідок, визначених в українському правовому полі, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, легалізований відповідно до законодавства.

Який строк звернення для отримання допомоги

Строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується в часі.

Чи передбачено надання допомоги на поховання у разі смерті людини не пенсійного віку?

Відповідно до статі 20 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" від 23 вересня 1999 року за № 1105-XIV (зі змінами) допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи або членів сім'ї, які перебували на її утриманні:

дружини (чоловіка);

дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків - за умови, що вони не мають працездатних батьків), а здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти із числа осіб, зазначених у цьому пункті, які навчалися за денною формою здобуття освіти, - до 23 років;

батька, матері;

діда, баби за прямою лінією спорідненості.

Допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

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