Пенсионный фонд начал принимать документы граждан в приложении "Дія"

Фото: документы из приложения "Дія" начали принимать в Пенсионном фонде (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сервисные центры главных управлений Пенсионного фонда Украины начали принимать е-паспорт (ID-карту), сформированный в приложении ""Дія" для подтверждения личности посетителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

"Информационный обмен между Пенсионным фондом Украины и Министерством цифровой трансформации Украины позволит сделать более доступными услуги гражданам, использующим мобильное приложение Дія", - говорится в сообщении.