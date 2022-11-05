Пенсионный фонд начал принимать документы граждан в приложении "Дія"
Фото: документы из приложения "Дія" начали принимать в Пенсионном фонде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сервисные центры главных управлений Пенсионного фонда Украины начали принимать е-паспорт (ID-карту), сформированный в приложении ""Дія" для подтверждения личности посетителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .
"Информационный обмен между Пенсионным фондом Украины и Министерством цифровой трансформации Украины позволит сделать более доступными услуги гражданам, использующим мобильное приложение Дія", - говорится в сообщении.
Напомним, с сентября в приложении "Дія" уже доступно пенсионное удостоверение . Добавлены пенсионные следующие виды: по возрасту и специальное, выданное по инвалидности, потере кормильца и по другим причинам.