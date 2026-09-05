Пенсійні виплати зросли: скільки грошей отримали українці у серпні

Скільки коштів пішло на пенсії у серпні

Станом на 31 серпня Пенсійний фонд профінансував пенсійні виплати на суму 75,8 мільярда гривень. Місяцем раніше, у липні, ця сума становила 74,4 мільярда гривень.

Крім того, на житлові субсидії та пільги українці отримали 1,5 мільярда гривень. У липні на цю статтю видатків пішло 1,4 мільярда гривень.

Скільки виплатили за лікарняні та соціальну допомогу

На страхові виплати у серпні спрямували 3,2 мільярда гривень. З цієї суми 1,8 мільярда гривень пішло на оплату лікарняних.

Соціальні допомоги та інші виплати у серпні склали 11,2 мільярда гривень. Для порівняння, у липні на це виділили 11 мільярдів гривень.