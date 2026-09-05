UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Пенсійні виплати зросли: скільки грошей отримали українці у серпні

06:30 05.09.2026 Сб
1 хв
Скільки коштів ПФУ витратив на пенсії українців?
aimg Олена Чупровська
Фото: ПФУ профінансував виплати за серпень (Getty Images)

Пенсійний фонд у серпні спрямував на виплати пенсій майже 76 мільярдів гривень - це більше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Скільки коштів пішло на пенсії у серпні

Станом на 31 серпня Пенсійний фонд профінансував пенсійні виплати на суму 75,8 мільярда гривень. Місяцем раніше, у липні, ця сума становила 74,4 мільярда гривень.

Крім того, на житлові субсидії та пільги українці отримали 1,5 мільярда гривень. У липні на цю статтю видатків пішло 1,4 мільярда гривень.

Скільки виплатили за лікарняні та соціальну допомогу

На страхові виплати у серпні спрямували 3,2 мільярда гривень. З цієї суми 1,8 мільярда гривень пішло на оплату лікарняних.

Соціальні допомоги та інші виплати у серпні склали 11,2 мільярда гривень. Для порівняння, у липні на це виділили 11 мільярдів гривень.

Тим часом РБК-Україна раніше писало про пенсію за особливі заслуги перед Україною, право на яку мають, зокрема, борці за незалежність держави у двадцятому столітті.

З першого березня 2026 року розмір такої виплати становить пʼять тисяч шістсот шістдесят сім гривень і пʼятдесят одну копійку на місяць.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсійний вікПенсіонери