Пенсійне страхування. Як продовжити договір: інструкція від ПФУ

Охочі взяти добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можуть укласти нові договори на 2024 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Пенсійний фонд пояснив, як укласти нові договори щодо продовження сплати добровільних внесків на 2024 рік у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Для цього необхідно дотриматись наступних кроків:
Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Водночас офіційний рівень інфляції в Україні за 2023 рік становив близько 5%.
Основне збільшення розміру пенсій у 2023 році відбулося під час індексації, яка пройшла з 1 березня.
За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень. Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,15 млн українців.
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