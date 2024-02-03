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Пенсійне страхування. Як продовжити договір: інструкція від ПФУ

Фото: Пенсійний фонд закликав охочих поновити договори (facebook.com kogupfu)
Автор: Каріна Левицька

Охочі взяти добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можуть укласти нові договори на 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Пенсійний фонд пояснив, як укласти нові договори щодо продовження сплати добровільних внесків на 2024 рік у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

Для цього необхідно дотриматись наступних кроків:

  • Зайдіть в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
  • На панелі зліва в розділі “Комунікації з ПФУ” оберіть опцію “Договір на добровільну участь”.
  • Заповніть дані особи, на користь якої плануєте сплачувати добровільні внески. Якщо бажаєте сплачувати внески за себе, оберіть опцію “Бажаю сплачувати внески на себе”, і поля форми заповняться автоматично. Натисніть кнопку “Підписати та сплатити”.
  • З переліком укладених вами договорів та датою їх підписання можна ознайомитись у розділі “Договори на добровільну участь”.   
  • Натиснувши на піктограму з банківською карткою, можна обрати спосіб сплати добровільного внеску (онлайн чи сформувати платіжне доручення) та здійснити оплату.

Пенсії у 2023 році

Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Водночас офіційний рівень інфляції в Україні за 2023 рік становив близько 5%.

Основне збільшення розміру пенсій у 2023 році відбулося під час індексації, яка пройшла з 1 березня.

За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень. Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,15 млн українців.

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