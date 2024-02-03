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Пенсионное страхование. Как продлить договор: инструкция от ПФУ

Фото: Пенсионный фонд призвал желающих возобновить договоры (facebook.com kogupfu)
Автор: Карина Левицкая

Желающие принять добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут заключить новые договоры на 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Пенсионный фонд объяснил, как заключить новые договоры о продлении уплаты добровольных взносов на 2024 год в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. 

Для этого необходимо соблюсти следующие шаги:

  • Зайдите в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

  • На панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите опцию "Договор на добровольное участие".

  • Заполните данные лица, в пользу которого планируете платить добровольные взносы. Если хотите платить взносы за себя, выберите опцию "Желаю платить взносы на себя", и поля формы заполнятся автоматически. Нажмите кнопку "Подписать и оплатить".

  • С перечнем заключенных вами договоров и датой их подписания можно ознакомиться в разделе "Договоры на добровольное участие".  

  • Нажав на пиктограмму с банковской картой, можно выбрать способ оплаты добровольного взноса (онлайн или сформировать платежное поручение) и произвести оплату.

Пенсии в 2023 году

Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 грн. или на 16,5% до 5 385,25 грн. В то же время, официальный уровень инфляции в Украине за 2023 год составил около 5%.

Основное увеличение размера пенсий в 2023 году произошло во время индексации, прошедшей с 1 марта.

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен. Пенсии более 10 тысяч гривен получали 1,15 млн. украинцев.

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