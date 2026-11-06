UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Пенсії по втраті годувальника: чи забирають виплати через роботу

06:30 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: Виплати студентам по втраті годувальника (колаж РБК-Україна)

Працевлаштування не позбавляє студента виплати по втраті годувальника. Але є дві умови: форма навчання і вік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Така пенсія належить дітям померлого годувальника, які навчаються на денній формі. Це можуть бути школа, професійно-технічний заклад або заклад вищої освіти.

Право на виплату визначає Закон України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

Гроші виплачують до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років.

Для дітей-сиріт виплата зберігається до 23 років. При цьому не має значення, навчаються вони зараз чи ні.

Офіційна робота і заробітна плата на право отримувати цю пенсію не впливають.

Студент денної форми, якому ще немає 23 років, продовжує отримувати призначену виплату в повному обсязі, навіть якщо працює.

Як повідомляло РБК-Україна, пенсіонери мають протягом 10 днів повідомляти Пенсійний фонд про зміни.

Серед таких змін - працевлаштування, реєстрація ФОП, зміна прізвища та виїзд за межі України.

Якщо не повідомити вчасно, пенсію можуть перерахувати, а частину грошей доведеться повернути.

Також ми писали, що підтвердити радянський стаж без трудової книжки можна через архівні довідки.

Якщо документів немає, стаж встановлюють за свідченнями щонайменше двох колег.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсійний вікПенсії в Україні