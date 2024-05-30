Пенсії військовослужбовцям: які є види та як нараховуються

Умови, розміри та порядок пенсійного забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб визначаються Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Види пенсії:

за вислугу років,

по інвалідності,

в разі втрати годувальника.

Умови призначення

Пенсії за вислугу років

Цей вид пенсійного забезпечення отримують особи після звільнення зі служби, незалежно від віку, при наявності календарної вислуги 25 років і більше.

Або при досягненні на день звільнення зі служби 45 річного віку, за наявності 25 років і більше страхового стажу з яких не менше 12 років 6 місяців становить служба в силових структурах.

Пенсії по інвалідності

На пенсію по інвалідності можуть розраховувати люди, що були звільнені зі служби, незалежно від віку та тривалості служби в разі, якщо інвалідність настала:

в період проходження служби,

не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби,

пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби.

Пенсії в разі втрати годувальника

Дані соцвиплати призначаються непрацездатним членам сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби.

Водночас сім’ям пенсіонерів, якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати.

Обчислення пенсій

Пенсії обчислюються у відсотках від:

розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим званням,

процентну надбавку за вислугу років,

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії у розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

За вислугу років

Доплати нараховуються особам, які мають вислугу 20 років і більше.

за вислугу 20 років - 50 відсотків,

звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я, особам, звільненим зі служби в поліції, звільненим зі служби у Службі судової охорони за віком чи через хворобу - 55 відсотків відповідних сум грошового забезпечення,

за кожний рік вислуги понад 20 років - 3 відсотки відповідних сум грошового забезпечення,

особам, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України за страховий стаж 25 років - 50 відсотків і за кожний повний рік стажу понад 25 років - 1 відсоток,

особам, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України за вислугу 20 років - 50 відсотків зі збільшенням цього розміру на 3 відсотки за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65 відсотків.

Максимальний розмір пенсії за вислугу років не повинен перевищувати 70 процентів, а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, – 100 процентів, до категорії 2, – 95 процентів.

По інвалідності

Особам з інвалідністю внаслідок війни:

I групи - 100 процентів,

II групи - 80 процентів,

III групи - 60 процентів заробітку.

Іншим особам з інвалідністю