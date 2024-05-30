Пенсии военнослужащим: какие виды и как начисляются

Люди, которые находились на военной службе имеют право на выплату соответствующих социальных выплат. Одной из них является пенсионное обеспечение для лиц, которые были уволенных с военной службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Условия, размеры и порядок пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц определяются Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Виды пенсии:
Пенсии за выслугу лет
Этот вид пенсионного обеспечения получают лица после увольнения со службы независимо от возраста при наличии календарной выслуги 25 лет и старше.
Или при достижении на день увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии 25 лет и более страхового стажа из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в силовых структурах.
Пенсии по инвалидности
На пенсию по инвалидности могут рассчитывать люди, уволенные со службы, независимо от возраста и продолжительности службы в случае, если инвалидность наступила:
Пенсии в случае потери кормильца
Данные соцвыплаты назначаются нетрудоспособным членам семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих, если кормилец умер в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения со службы или позже этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы.
В то же время, семьям пенсионеров, если кормилец умер в период получения пенсии или не позднее 5 лет после прекращения ее выплаты.
Пенсии исчисляются в процентах от:
За выслугу лет
Доплаты начисляются лицам, имеющим выслугу 20 лет и старше.
за выслугу 20 лет - 50 процентов,
уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья, лицам, уволенным со службы в полиции, уволенным со службы в Службе судебной охраны по возрасту или по болезни - 55 процентов соответствующих сумм денежного довольствия,
за каждый год выслуги свыше 20 лет - 3 процента соответствующих сумм денежного довольствия,
лицам, имеющим страховой стаж 25 лет и старше, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет военная служба, служба в органах внутренних дел, полиции, Службе судебной охраны, государственной пожарной охране, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, органах и подразделениях гражданской защиты, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службе Украины за страховой стаж 25 лет - 50 процентов и за каждый полный год стажа свыше 25 лет - 1 процент,
лицам, которые увольняются со службы в связи с реформированием Вооруженных Сил Украины за выслугу 20 лет - 50 процентов с увеличением этого размера на 3 процента за каждый полный год выслуги более 20 лет, но не более 65 процентов.
Максимальный размер пенсии за выслугу лет не должен превышать 70 процентов, а лицам, которые во время прохождения службы участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и отнесены в установленном законом порядке к категории 1 - 100 процентов, к категории 2 - 95 процентов.
По инвалидности
Лицам с инвалидностью в результате войны:
Другим лицам с инвалидностью
Напомним, ранее мы объясняли, что делать, если вы потеряли или повредили удостоверение УБД.
К тому же мы сообщали, как получить статус участника боевых действий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.