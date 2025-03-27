Пенсії військовим та їхнім родинам: коли призначається і які розміри

Для військовослужбовців в Україні передбачені наступні види пенсій: за вислугу років та по інвалідності. Крім того, члени сім’ї загиблого/померлого військовослужбовця мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ПФУ в Донецькій області.
На пенсію за вислугу років мають право:
Пенсія по інвалідності призначається за наступних умов:
Групи й причини інвалідності, а також час її настання встановлюються медико-соціальними експертними комісіями.
На пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають право:
Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3-х місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок захворювання, одержаного в період проходження служби, а сім'ям пенсіонерів - якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати.
При цьому сім’ї військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.
Право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим законом, які перебували на їх утриманні.
Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається:
Право на пенсію військовослужбовців зберігається у разі їх призову на військову службу.
Пенсії військовослужбовців обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення.
Розміри пенсій залежно від їх виду складають:
Нагадаємо, кількість пенсіонерів в Україні на 1 січня 2025 року становила 10,344 млн осіб. Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким: