Пенсії в Україні зросли майже на 10%: скільки платять у квітні

Середній розмір пенсії з початку 2025 року зріс на 552,06 гривні або на 9,5% до 6 341,11 гривні.

Порівняно з розміром пенсій рік тому (у квітні 2024 року) пенсії зросли на 10,4%. При цьому споживчі ціни в березні 2025 року були на 14,6% вищими, ніж рік тому. Таким чином, реальна пенсія скоротилася приблизно на 4%.

За даними ПФУ, кількість пенсіонерів в Україні на 1 квітня 2025 року становила 10 343 630 осіб. Це на 12 255 осіб більше, ніж на початку року (10 331 375 осіб).

Підвищення пенсій

Основне підвищення пенсій в Україні відбулося в березні, коли в Україні провели індексацію пенсій. Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичний перерахунок пенсій.

Пенсійні виплати індексовано на 11,5% з урахуванням інфляції та підвищення зарплат в Україні. Перерахунок проведено для тих, хто отримує пенсії із солідарної системи, для колишніх військових, для чорнобильців, для тих, хто отримує пенсії за особливі заслуги, колишніх чиновників і вчених.

Розмір збільшення внаслідок перерахунку пенсії не може перевищувати 1500 гривень. У разі, коли розмір підвищення внаслідок перерахунку не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.