Пенсии в Украине выросли почти на 10%: сколько платят в апреле

Средний размер пенсии с начала 2025 года вырос на 552,06 гривен или на 9,5% до 6 341,11 гривен.

По сравнению с размером пенсий год назад (в апреле 2024 года) пенсии выросли на 10,4%. При этом потребительские цены в марте 2025 года были на 14,6% выше, чем год назад. Таким образом, реальная пенсия сократилась примерно на 4%.

По данным ПФУ, количество пенсионеров в Украине на 1 апреля 2025 года составило 10 331 375 человек. Это на 12 255 человек меньше, чем в начале года (10 343 630 человек).

Повышение пенсий

Основное повышение пенсий в Украине произошло в марте, когда в Украине провели индексацию пенсий. Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматический перерасчет пенсий.

Пенсионные выплаты индексированы на 11,5% с учетом инфляции и повышения зарплат в Украине. Перерасчет проведен для тех, кто получает пенсии из солидарной системы, для бывших военных, для чернобыльцев, для тех, кто получает пенсии за особые заслуги, бывших чиновников и ученых.

Размер увеличения в результате перерасчета пенсии не может превышать 1500 гривен. В случае, когда размер повышения в результате перерасчета не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, не хватающей до указанного размера.