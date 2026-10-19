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Пенсии для Героев Украины: кто и на какие ежемесячные доплаты может рассчитывать

06:30 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Пенсии для Героев Украины: кто и на какие ежемесячные доплаты может рассчитывать Иллюстративное фото: кто имеет право на доплату (Getty Images)
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Герои Украины имеют право на ежемесячную доплату к пенсии, и ее размер в 2026 году - 1 038 гривен. Но чтобы ее получить, нужно отвечать определенным требованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. .

Звание Героя Украины дает право не только на государственное признание, но и на дополнительную прибавку. Не все об этом знают.

Доплата действует с 1 января 2026 года. Это пенсия за особые заслуги перед Украиной и ее назначают дополнительно к основной пенсии.

Кто может получить доплату к пенсии

Прибавку могут получать Герои Украины, имеющие право на пенсию по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Как оформить надбавку и сколько ждать

Следует обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и необходимыми документами.

Решение о назначении доплаты принимается в течение 10 дней. Срок считают со дня, когда человек подал заявление со всеми необходимыми документами.

В Пенсионном фонде также подчеркнули: это именно доплата к пенсии за особые заслуги. Она не является отдельной пенсией и не равняется ежемесячной выплате в размере трех минимальных зарплат. Для некоторых лиц могут действовать другие правила выплат.

Напомним, в Украине упростили подтверждение стажа для назначения пенсии, если трудовая книжка потеряна или в ней есть неточности.

Человек может подать другие документы, а если их нет - показания не менее двух свидетелей, работавших вместе с ним.

Как сообщало РБК-Украина, военные и ветераны имеют право на скидки на коммунальные услуги.

Участникам боевых действий предусмотрена скидка 75%, а людям с инвалидностью в результате войны - 100% в пределах установленных нормативов.

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