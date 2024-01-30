Пенсії чорнобильцям. ПФУ пояснив, які виплати будуть у 2024 році

Особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, призначається державна та додаткова пенсії. Її розмір розраховують виходячи з різних факторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України.
Зокрема пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи:
Що стосується розміру по інвалідності, що настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим:
Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС не може бути нижче:
Пенсії по інвалідності працівникам прокуратури
Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60 % суми їхньої місячної заробітної плати, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 2024 році.
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