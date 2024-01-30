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Пенсії чорнобильцям. ПФУ пояснив, які виплати будуть у 2024 році

Ілюстративне фото: ПФУ пояснив, які виплати будуть у 2024 році для "чорнобильців" (kg ua)
Автор: Наталія Кава

Особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, призначається державна та додаткова пенсії. Її розмір розраховують виходячи з різних факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України.

Зокрема пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи:

  • із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках;
  • або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Що стосується розміру по інвалідності, що настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим:

  • I група – 8187,48 грн;
  • II група – 6549,98 грн;
  • III групи – 5048,95 грн;
  • для дітей з інвалідністю – 5048,95 грн.

Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС не може бути нижче:

  • І група – 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік – 13 376,21 грн;
  • ІІ група – 80% – 10 700,97 грн (13 376,21 х 80%);
  • ІІІ група – 60 % – 8 025,73 грн (13 376,21 х 60%).

Пенсії по інвалідності працівникам прокуратури

Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60 % суми їхньої місячної заробітної плати, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 2024 році.

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