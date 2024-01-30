Пенсии для чернобыльцев. ПФУ объяснил, какие выплаты будут в 2024 году

Лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, назначается государственная и дополнительная пенсии. Ее размер рассчитывают исходя из разных факторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.
В частности, пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков, исходя:
Что касается размера по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:
Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС не может быть ниже:
Пенсии по инвалидности работникам прокуратуры
Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% от суммы их месячной заработной платы, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.
Напомним, ранее мы сообщали,сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2024 году .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .