Пенсії чорнобильцям: в якому віці призначаються та який розмір

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Пенсії за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, призначаються із зменшенням пенсійного віку на 1-13 років. Тривалість страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, зменшується на кількість років зменшення пенсійного віку (у підсумку страховий стаж не може бути менше 15 років):

учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вік виходу на пенсію зменшується: на 5, 8 або 10 років, в залежності від часу та тривалості роботи в зоні відчуження.



За наявності стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків - 10 років і більше, у жінок - 7 років 6 місяців і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 3 роки.

За наявності стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків - 12 років 6 місяців і більше, у жінок - 10 років і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 1 рік.

потерпілим від Чорнобильської катастрофи вік виходу на пенсію зменшується: від 1 до 10 років, в залежності від зони радіологічного забруднення, де проживала/працювала особа та тривалості проживання/роботи;



За наявності стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків - 10 років і більше, у жінок - 7 років 6 місяців і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 2 роки.

За наявності стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків - 12 років 6 місяців і більше, у жінок - 10 років і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 1 рік.

Розмір пенсії за віком обчислюється за загальними правилами відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та залежить від тривалості страхового стажу особи та величини її заробітної плати.

Особам з інвалідністю, яким встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, пенсії по інвалідності призначаються в розмірі відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати (обчисленої за формулою).

З 01.03.2023 мінімальні розміри пенсій по інвалідності не можуть бути нижчими:

для I групи - 8187,48 гривень, II групи - 6549,98 гривень, III групи та дітей з інвалідністю - 5048,95 гривень.

До державних пенсій за віком або по інвалідності встановлюється додаткова пенсія, розмір якої залежить від належності особи до відповідної категорії постраждалих:

особам, що належать до категорії 1:

- з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

особам з інвалідністю I групи - 474,5 гривні;

особам з інвалідністю II групи - 379,6 гривні;

особам з інвалідністю III групи - 284,7 гривні;

- для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

особам з інвалідністю I групи - 341,64 гривні;

особам з інвалідністю II групи - 227,76 гривні;

особам з інвалідністю III групи - 170,82 гривні;

особам, що належать до категорій 2 - 4:

особам, що належать до категорії 2 - 170,82 гривні;

особам, що належать до категорії 3 - 113,88 гривні;

особам, що належать до категорії 4 - 56,94 гривні;

дітям з інвалідністю, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - 170,82 гривні.

Для осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 01.03.2023 розмір мінімальної пенсійної виплати (незалежно від закону, згідно з яким призначено пенсію) не може бути нижче:

для осіб з інвалідністю І групи - 13376,21 гривень,

для осіб з інвалідністю ІІ групи - 10700,97 гривень,

для осіб з інвалідністю ІІІ групи - 8025,73 гривень.

У разі смерті годувальника, який належав до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, непрацездатним членам сім’ї призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Якщо годувальник був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника може обчислюватись із заробітку, одержаного годувальником за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках, або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати (обчисленої за формулою).