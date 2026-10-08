Пенсія може зрости на сотні гривень: що враховує ПФУ при розрахунку

Коли можуть перерахувати пенсію

Якщо пенсіонер працює і набув щонайменше 24 місяці стажу, його зарплату після призначення пенсії можуть врахувати під час перерахунку.

Це можливо, коли новий розрахунок заробітку вищий за той, що брали раніше. Якщо зарплата нижча, її можуть не враховувати, а додати лише стаж.

З якого заробітку рахують пенсію

Пенсійний фонд бере зарплату, з якої сплачували страхові внески.

Загалом враховують заробіток за весь страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року.

За певних умов можна додатково врахувати 60 місяців заробітку до 1 липня 2000 року.

Закон пов'язує це зі страховими внесками. У розрахунок беруть виплати, з яких їх нарахували і сплатили.

Нагадаємо, у жовтні переглядають розмір субсидій на опалювальний сезон 2026-2027 років.

Для більшості сімей перерахунок зроблять автоматично, а документи подають лише в окремих випадках.